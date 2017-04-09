Прокуратура проверит информацию об изъятии шести детей у глухонемой женщины

Прокуратура в Свердловской области проведет проверку по факту появления в СМИ информации о том, что суд изъял у глухонемой жительницы Алапаевска шесть дочерей. Об этом РИА Новости в воскресенье, 9 апреля, сообщил представитель ведомства.

Историю женщины по имени Оксана опубликовал сайт «Глухих.net». Женщина через сурдопереводчика рассказала, что девочек у нее забрали через суд после того, как три года назад из семьи ушел ее муж.

По признанию женщины, спустя месяц после расставания с супругом к ней пришли из органов опеки и, не объясняя причин, забрали пятерых детей в возрасте от двух до 10 лет. Шестую девочку изъяли спустя год. Женщина утверждает, что приходила на заседания суда о лишении родительских прав, но поскольку сурдопереводчик на них отсутствовал, она не могла понять, что происходит и уходила.

«Социальные службы мне предъявляли, что не помогаю им по учебе и не занимаюсь с ними нравственным воспитанием, но я не могу ни слышать, ни говорить. Плюс у меня пять классов образования — я плохо читаю, не знаю многих слов (...) Они когда мне писали эти повести, я даже в тексте слов не понимала. Не знала, что такое ответчик и истец», — пояснила Оксана.

При этом сотрудники детдома, куда поместили девочек, утверждают, что Оксана недобросовестно выполняла материнские обязанности, в том числе оставляла детей одних дома и не занималась воспитанием. Кроме того, отсутствовали и условия для содержания дочерей, например многие спали на полу.

Через 2,5 года после того, как у жительницы Алапаевска забрали шесть дочерей, она родила сына. Когда ему было шесть месяцев, они вместе попали в больницу, откуда ребенка также изъяли представители органов опеки. Спустя два месяца состоялся суд о лишении родительских прав. Туда Оксана явилась уже с сурдопереводчиком и выиграла дело. Мальчика ей должны вернуть через два месяца.

«Сегодня женщина впервые узнала, что ее девочек из приюта перевели в детский дом. Но увидеть их ей не удастся: их на днях забрала другая семья», — говорится в материале «Глухих.net».