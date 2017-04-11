Лишившуюся шести детей глухонемую жительницу Урала обвинили в притворстве

В органах опеки города Алапаевска (Свердловская область) прокомментировали ситуацию с изъятием шести детей у глухонемой местной жительницы Оксаны Белобородовой. Как сообщает 10 апреля портал «Глухих.net», глава местного управления соцполитики министерства социальной политики по области Ольга Сысоева обвинила женщину в притворстве.

«Да все она прекрасно понимает. Она отлично читает по губам, она читает тексты. А прав ее лишили из-за ее безответственности в отношении детей. Они оставлялись без надзора, женщина часто выпивала», — утверждает чиновница.

История Оксаны Белобородовой появилась в СМИ в конце прошлой неделе. Сообщалось, что женщина после ухода мужа из семьи три года назад лишилась родительских прав на шесть дочерей. Это якобы произошло из-за того, что она не могла представлять свои интересы в суде в связи с отсутствием сурдопереводчика. Кроме того, по признанию жительницы Алапаевска, у нее всего пять классов образования и она не понимает многих терминов.

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«Социальные службы мне предъявляли, что не помогаю им по учебе и не занимаюсь с ними нравственным воспитанием, но я не могу ни слышать, ни говорить», — рассказывала Белобородова. Также она сообщила, что некоторое время назад попала в больницу вместе с полугодовалым сыном, органы опеки попытались изъять и его. Однако на заседание суда женщина пришла со своей знакомой-сурдопереводчиком и выиграла дело, мальчика ей должны вернуть в течение двух месяцев.

Портал «Глухих.net» отмечал, что несмотря на это забрать обратно дочерей Белобородовой уже не удастся, поскольку их приняли в другую семью.

Комментируя данную информацию, прокуратура в Свердловской области пообещала провести проверку. Также 10 апреля высказалась и первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина. Она назвала случай вопиющим, «но далеко не единичным». «Ежедневно в России из семей под разными предлогами изымается 159 детей. Сколько из них разлучаются с родителями при наличии реальных на то оснований — действительной угрозы жизни и здоровью ребенка?» — приводит слова сенатора РИА Новости.