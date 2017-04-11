Многодетную мать Светлану Дель задержали в Москве

В Москве полиция задержала многодетную мать Светлану Дель за неисполнение родительских обязанностей. Об этом сообщил источник «Ленты.ру».

По словам источника, Дель задержана в рамках возбужденного ранее уголовного дела по статье 156 УК РФ («Невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

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В январе из семьи Дель изъяли 10 детей после того, как воспитатель детского сада обнаружила на теле одного из них кровоподтеки. Выяснилось, что побои нанес муж Светланы Михаил. В тот же день органы опеки забрали мальчика вместе с еще девятью детьми, у большей части при медосмотре обнаружили ВИЧ.

Восемь из них госпитализировали, двух отправили в социальный приют, откуда их передали бабушке в Санкт-Петербург. Выписанных из больницы позже направили в Центр поддержки семьи и детства «Зеленоград». Как сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения Москвы, в разговоре с психологом дети подтвердили факт побоев со стороны отца. Мать отрицала это, настаивая, что их воспитанники ведут активный образ жизни и синяки у них зачастую возникают сами по себе.

Сейчас двое старших детей и один кровный ребенок находятся с матерью. Всего в семье было 12 приемных детей и один родной.

Как сообщал «Интерфакс», Михаила Деля в марте признали виновным в нанесении побоев и приговорили к 90 часам обязательных работ.