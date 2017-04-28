МВД подсчитало изъятых из семей детей

В 2016 году сотрудники полиции изъяли из российских семей около 7,5 тысячи детей. Об этом рассказала начальник участковых и подразделений по делам несовершеннолетних МВД Елена Новосельцева, сообщает «Интерфакс».

«Если подростковая преступность уже 15 лет сокращается, причем сокращается очень серьезно, но мы видим рост преступлений в отношении детей, которые совершаются посторонними, так и родителями и другими законными представителями. Число преступлений совершаемых родителями увеличивается каждый год, пострадавших детей — порядка четырех тысяч», — заметила Новосельцева.

Тем не менее, по ее словам, за последние три года число случаев изъятия снизилось на три тысячи. Отмечается, что в большинстве случаев из семей забирают совсем маленьких детей.

В январе Новосельцева призывала изменить законодательство в части экстренного реагирования на кризисные ситуации в семье. «В статье 77 Семейного кодекса, где прописана система отобрания детей, полиции нет вообще, только органы опеки. То есть полиция в этой процедуре никакого участия принимать не может, даже если первой узнает о проблемах в семье», — заметила она.

