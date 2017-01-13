За долги по ЖКХ в Татарстане предложили изымать детей

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что в Татарстане местные власти собираются изымать детей за долги по оплате услуг ЖКХ, передает ТАСС в пятницу, 13 января.

«Поступил сегодня утром документ, датированный 12 января. Это Совет Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан о том, что необходимо изымать детей из семей, которые не платят за коммунальные платежи, за электроэнергию. И также стоит пункт о том, что отчеты об этом еженедельно сообщить во все органы опеки и попечительства», — сказала она.

Кузнецова назвала подобные действия властей манипуляцией, отметив, что это недопустимо.

В октябре член Совета Федерации Елена Мизулина подготовила поправки в Семейный кодекс, предусматривающие сокращения числа оснований для лишения родительских прав. «Лишение родительских прав должно оставаться последним рычагом воздействия, когда уже использованы все другие возможности для защиты прав ребенка», — заявила она.