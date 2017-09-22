Органы опеки объяснили изъятие приемных детей у удалившей грудь екатеринбурженки

В органах опеки объяснили причину, по которой у жительницы Екатеринбурга Юлии Савиновских забрали двух приемных сыновей. Как сообщили в министерстве социальной политики Свердловской области в ответ на запрос РИА Новости, это было сделано из-за наличия у женщины заболевания, при котором нельзя усыновлять детей.

20 сентября Орджоникидзевский суд Екатеринбурга лишил Савиновских родительских прав. Проверку правомерности действий органов опеки начали в региональном следственном управлении СКР.

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Руководитель аппарата уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игорь Паньков уточнил, что Савиновских «была освобождена от обязанностей опекуна ввиду нарушения ею условий договора о приемной семье».

Сама женщина написала в Facebook, что мальчиков у нее забрали из-за того, что органы опеки заподозрили ее в желании сменить пол: она сделала операцию по удалению молочных желез, так как седьмой размер груди доставлял ей неудобства, и вела виртуальный дневник о жизни трансгендера от мужского имени.

Савиновских намерена обжаловать решение суда.

