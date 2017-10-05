Россия
 

Милонов предложил расстреливать наркоманов за пристрастие к «письке дьявола»

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Виталий Милонов
Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал расстреливать наркоманов. О необходимости уничтожать всех наркозависимых парламентарий рассказал в шоу пранкеров Вована и Лексуса на YouTube-канале real talk.

«Мне хочется выйти с дробовиком и оставить этих наркоманов лежать там, понимаете. Потому что они сволочи, нелюди, подонки. Наркоман — это хуже животного, он мать свою сожрет ради дозы. Всю страну надо проверить на наркотики: с 8 до 99 лет! Сдохните быстрее! Очистить надо страну от нечисти: наркоманов и голубых!», — заявил Милонов и добавил, что никогда не употреблял наркотические вещества, «потому что это писька дьявола».

Депутат пояснил, что позволяет себе подобные выражения, поскольку он «художник и мастер гротеска».

В том же выпуске, часть которого опубликовал ранее в Instagram хип-хоп-исполнитель Птаха, парламентарий сказал о необходимости расстреливать рэперов. Он выразил убеждение, что только массовые казни помогут спасти русскую культуру, и предложил начать с Оксимирона. В комментарии к записи Птаха посетовал, что в его случае такие высказывания привели к судимости по статье 282 УК России («Возбуждение ненависти либо вражды», и предположил, что Милонову не грозит привлечение к ответственности из-за депутатской неприкосновенности.

В сентябре Милонов предложил подвергнуть казни Оксимирона и Гнойного после того, как депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин направил обращение на имя генпрокурора России Юрия Чайки с просьбой проверить рэп-баттл исполнителей на наличие признаков экстремизма и оскорбления чувств верующих.

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