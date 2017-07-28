Милонов нашел применение используемым американскими дипломатами складам

В складских помещениях в Москве, которые ранее использовались посольством США, следует организовать новый музей холодной войны, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия»). Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 28 июля.

«Там можно представить различные экспонаты, связанные с санкциями, показывать видеозаписи выступлений республиканских ястребов (так себя называют члены Республиканской партии США — прим. «Ленты.ру»), устроить уголок [сенатора Джона] Маккейна и [бывшего президента США Барака] Обамы», — сказал Милонов.

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Ранее в пятницу Москва в ответ на одобрение американским сенатом новых антироссийских санкций решила закрыть сотрудникам посольства США в столице доступ к даче в Серебряном Бору, а также складским помещениям на Дорожной улице. Кроме того, она потребовала сократить число сотрудников американских дипмиссий до 455 человек.

Посол США в России Джон Теффт выразил сожаление и возмущение в связи с введением Москвой контрмер.

28 июля американский сенат принял законопроект о новых антироссийских санкциях. Документом вводятся ограничения для компаний в том числе нефтегазового сектора.

Действующий музей холодной войны в Москве «Бункер-42 на Таганке» располагается в бывшем противоядерном убежище «ГО-42» на глубине 65 метров под землей. Он был спроектирован и построен после серии первых ядерных испытаний Советского Союза и предназначался для первых лиц, говорится на сайте музея. Экспозиционный комплекс времен холодной войны в бывшем засекреченном военном объекте функционирует с 2006 года.