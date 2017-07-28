В Госдуме сочли невозможным скорое восстановление отношений с США

Вашингтон сосредоточен на решении внутриполитических вопросов, а не выстраивании конструктивных отношений с Москвой, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Такое мнение он высказал RT в пятницу, 28 июля.

«Разного рода внешнеполитические аспекты они (американское руководство — прим. «Ленты.ру») также используют для решения своих внутренних проблем, поэтому ожидать, что произойдет быстрая нормализация отношений с США, не приходится», — сказал депутат, комментируя ответ Москвы на одобренный сенатом новый пакет антироссийских санкций.

Материалы по теме Закон, удобный во всех отношениях Новый пакет санкций нужен США для давления не только на Россию, но и на Европу На дне Санкции США могут поставить под удар совместные с ЕС проекты российских компаний

По его мнению, ситуация осложняется тем, что ослабление России «рассматривается [в США] как интересная и перспективная для них задача».

Ранее в пятницу стало известно, что Москва в ответ ужесточение ограничений решила закрыть сотрудникам посольства США в столице доступ к даче в Серебряном Бору, а также складским помещениям на Дорожной улице. Кроме того, Россия потребовала сократить число сотрудников американских дипмиссий до 455 человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение контрмер было одобрено Владимиром Путиным.

28 июля американский сенат принял законопроект о новых антироссийских санкциях. Документом вводятся ограничения для компаний в том числе нефтегазового сектора.