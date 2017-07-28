В Госдуме сочли невозможным скорое восстановление отношений с США

Вашингтон сосредоточен на решении внутриполитических вопросов, а не выстраивании конструктивных отношений с Москвой, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Такое мнение он высказал RT в пятницу, 28 июля.
«Разного рода внешнеполитические аспекты они (американское руководство — прим. «Ленты.ру») также используют для решения своих внутренних проблем, поэтому ожидать, что произойдет быстрая нормализация отношений с США, не приходится», — сказал депутат, комментируя ответ Москвы на одобренный сенатом новый пакет антироссийских санкций.
По его мнению, ситуация осложняется тем, что ослабление России «рассматривается [в США] как интересная и перспективная для них задача».
Ранее в пятницу стало известно, что Москва в ответ ужесточение ограничений решила закрыть сотрудникам посольства США в столице доступ к даче в Серебряном Бору, а также складским помещениям на Дорожной улице. Кроме того, Россия потребовала сократить число сотрудников американских дипмиссий до 455 человек.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение контрмер было одобрено Владимиром Путиным.
28 июля американский сенат принял законопроект о новых антироссийских санкциях. Документом вводятся ограничения для компаний в том числе нефтегазового сектора.