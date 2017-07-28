Песков объяснил ответ Москвы на еще не одобренные Трампом санкции Вашингтона

Российские власти ввели ответные меры на новый пакет антироссийских санкций Вашингтона, не дожидаясь его подписания президентом США Дональдом Трампом, поскольку после принятия сенатом он уже не претерпит серьезных изменений. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в пятницу, 28 июля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В данном случае большее значение, наверное, представляет та форма, в которой (закон об ужесточении санкций в адрес Москвы — прим. «Ленты.ру») вышел уже после сената, — сказал он. — Технологически эта форма уже представляется почти окончательной».

Официальный представитель Кремля напомнил, что в заявлениях Белого дома неоднократно шла речь о возможности ужесточения ограничений в отношении России.

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Песков также заявил, что в Кремле «нечего добавить» к заявлению МИД по контрсанкциям, обнародованному ранее в пятницу. На вопрос о том, одобрил ли глава государства ограничения в адрес Вашингтона, он ответил: «Подобные меры невозможны без санкционирования президента».

Ранее в пятницу стало известно, что российская сторона в ответ на одобренное сенатом ужесточение санкций решила закрыть сотрудниками посольства США в столице доступ к даче в Серебряном бору, а также складам на Дорожной улице. Кроме того, Москва потребовала сократить число сотрудников американских дипмиссий до 455 человек.

28 июля сенат Соединенных Штатов принял документ об ограничениях в адрес России, Ирана и КНДР. Теперь он будет направлен на подпись Трампу. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отвечая на вопрос о возможности наложения на документ вето главой государства, отмечала, решение будет принято после рассмотрения законопроекта в окончательной редакции.