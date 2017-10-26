Милонов счел проигранной войну с эротической мафией

Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») предложил оперативно блокировать сайты с рекламой интимных услуг, чтобы не допустить пропаганды подобного образа жизни. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 26 октября.

«Надо признать, что мы проиграли войну с мафией, которая занимается крышеванием и обеспечением деятельности публичных домов (…). Мы должны убрать способ коммуникации этой мафии с клиентурой», — сказал Милонов. Парламентарий добавил, что реклама интимных услуг — «это такое же зло», как и пропаганда терроризма, изготовления наркотических и взрывчатых веществ, и ее можно также быстро блокировать.

Милонов отметил, что популяризация интимных услуг может привести к серьезным негативным последствиям. «Технические возможности и готовность общества допускают внесудебную блокировку любого ресурса, который рекламирует те или иные эротические услуги», — заключил он.

20 октября Милонов раскритиковал обложку ноябрьского выпуска журнала Playboy в США, на которой изображен трансгендер, и потребовал запретить продажу издания на территории России.

В феврале на пленарном заседании единоросс предложил правительству запретить в стране СМИ эротического содержания. По его мнению, это снизит количество разводов и конфликтов в российских семьях.