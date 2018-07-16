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Боевики атаковали российскую авиабазу в Сирии

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Российская авиабаза Хмеймим в Сирии вновь подверглась атаке неизвестных летательных аппаратов. Об этом сообщает Telegram-канала Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке.

По словам местных жителей, в районе базы слышна работа ПВО.

Ранее, 1 июля, сообщалось, что в сирийской Латакии были уничтожены неизвестные беспилотники, пытавшиеся атаковать авиабазу Хмеймим. Удар удалось отразить, в результате обстрела никто не пострадал.

Российские системы ПВО неоднократно уничтожали беспилотники, которые пытались атаковать авиабазу. В конце апреля военные отразили нападение дронов с гранатами.

С 2015 года аэропорт Хмеймим является авиабазой ВКС России в Сирии. С осени того же года российские силы наносят удары по боевикам по просьбе Дамаска.

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