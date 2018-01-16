США назвали возрождающуюся Россию главной угрозой Европе

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд назвал «возрождающуюся Россию» самой большой угрозой на европейском континенте. Его слова передает пресс-служба Пентагона.

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Военный заявил на встрече с журналистами в штаб-квартире НАТО (Брюссель), что Россия модернизировала свое оружие, включая ядерное и морское, а также развивает новые возможности в области кибернетической и электронной войны.

«Когда мы думаем о России, то мы думаем об их действиях за последние несколько лет, а потом мы смотрим на вложения, которые за последние десять лет сделали россияне. Нет ни одной составляющей российских вооруженных сил, которая в той или иной степени не была бы модернизирована за последнее десятилетие», — заявил Данфорд.

Проводимая Россией модернизация, отмечают в НАТО, является главной угрозой на континенте. К таким выводам генерала Корпуса морской пехоты США подтолкнул взгляд на новейшую историю России, в частности, военные конфликты последних лет в Грузии и на Украине. Данфорд добавил, что «альянс создает возможности для сдерживания восточного соседа».

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