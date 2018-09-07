США подготовились к удару России по «своим» территориям в Сирии

Американские военные подготовились к удару России по «своим» территориям в Сирии. Военные источники сообщили СNN, что российская сторона дважды за неделю предупреждала их о возможном ударе по подконтрольным Вашингтону территориям.

По их словам, Москва считает, что под защитой американцев в стране находятся незаконные вооруженные формирования. Как отмечает телеканал, предупреждения заставили военных обеспокоиться тем, что они окажутся в опасности, если российские ВКС продолжат удары по сирийской территории.

Особую тревогу вызывает база коалиции США Эт-Танф в провинции Хомс. В Вашингтоне опасаются, что российские военные нанесут авиаудары в восточной части Средиземного моря, где, предположительно, могут находиться отряды оппозиции.

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В конфронтацию могут непреднамеренно быть вовлечены американские военные. Они, в свою очередь, сохраняют за собой право на оборону в случае атаки и могут действовать без соответствующего разрешения от правительства. «Мы настоятельно советуем им [российским ВКС] держаться подальше от Эт-Танфа, — сказал источник. — Мы готовы к ответным действиям».

В настоящее время сирийская армия ведет наступление на последние в стране позиции террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). 4 сентября ВКС России провели крупномасштабную бомбардировку Идлиба. В Минобороны объяснили, что точечными ударами был уничтожен цех, где боевики собирали ударные беспилотники, и склад со взрывчатыми веществами.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В последние месяцы все чаще появляются сообщения о перемирии и сдаче оружия боевиками.

В настоящее время провинция Идлиб — единственный крупный регион страны, который контролируется незаконными вооруженными формированиями. Восстановление над ним контроля ознаменует конец масштабного противостояния в Сирии.

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