Последствия удара ВКС России по сирийскому Идлибу попали на видео

Появилось видео с места удара Воздушно-космических сил России по ​позициям повстанцев в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Кадры опубликовал оппозиционный портал Orient News.

По утверждению телеканала, самолеты сбросили на позиции боевиков в городе Мухамбаль «вакуумные» (объемно-детонирующие) авиабомбы. На кадрах видны несколько поврежденных зданий, бензоколонка, а также борющихся с огнем пожарных. Также репортер рассказывает о нескольких пострадавших мирных жителях.

Также появилось видео обстрела территории провинции израильскими ракетами. На ролике, размещенном в Facebook, виден дым после падения снаряда. О последствиях обстрела не сообщается.

О крупнейшей за год бомбардировке позиций вооруженных формирований в Идлибе стало известно 4 сентября. Бомбардировщики, предположительно, совершили около 50 авиаударов по южным и западным районам провинции.

30 августа пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг Идлиба оставляет желать лучшего. По его словам, гнездо терроризма в этом регионе дестабилизирует ситуацию в ближневосточном государстве.

Идлиб является последним крупным городом в Сирии, который находится под контролем боевиков. Бои за эту территорию продолжаются с начала военного конфликта в 2011 году.

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