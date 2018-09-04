В Сирии заявили о крупнейшей за год российской бомбардировке Идлиба

Российские ВКС, предположительно, начали крупнейшую за год бомбардировку позиций вооруженных формирований в сирийской провинции Идлиб, передает Al-Masdar News со ссылкой на военные источники.

По их информации, в военных действиях участвуют самолеты производства «Сухого». Сообщается, что бомбардировщики, предположительно, совершили около 50 авиаударов по южным и западным районам провинции.

Как писало агентство Reuters, представители оппозиции и военные наблюдатели также сообщили о бомбардировке сирийской территории российскими военными.

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В министерстве обороны России официально о начале операции пока не сообщали.

Ранее во вторник, 4 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что наступление российских и иранских войск в провинции Идлиб обернется для Сирии серьезной гуманитарной катастрофой. По его словам, могут быть убиты сотни тысяч людей.

30 августа пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг Идлиба оставляет желать лучшего. По его словам, гнездо терроризма в этом регионе дестабилизирует ситуацию в ближневосточном государстве.

Идлиб является последим крупным городом в Сирии, который находится под контролем боевиков. Бои за эту территорию продолжаются с начала военного конфликта в 2011 году.

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