Трамп предостерег от наступления на последний оплот террористов в Сирии

Наступление российских и иранских войск в провинции Идлиб обернется для Сирии серьезной гуманитарной катастрофой. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в своем аккаунте в Twitter.

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«Президент Сирии Башар Асад не должен безрассудно атаковать провинцию Идлиб. Русские и иранцы совершат серьезную гуманитарную ошибку, если примут участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Сотни тысяч людей могут быть убиты. Не позвольте этому случиться!» — написал глава государства.

Ранее стало известно, что в США подготовили список целей для новых бомбардировок территории Сирии. Пентагон пообещал «быстро ответить», если Дамаск решится применить химическое оружие. 30 августа Россия обвинила британские спецслужбы в подготовке химатаки в Сирии, которая стала бы поводом для новой бомбардировки сирийской территории.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В последние месяцы все чаще появляются сообщения о перемирии и сдаче оружия боевиками. В настоящее время провинция Идлиб — единственный крупный регион страны, который контролируется незаконными вооруженными формированиями. Восстановление над ним контроля ознаменует конец масштабного противостояния в Сирии.

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