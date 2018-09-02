Пригород Дамаска подвергся обстрелу

Пригород Дамаска подвергся ракетному обстрелу. Об этом сообщает Reuters.

— Aghiad AL Kheder (@aghiad_alkheder) 01 сентября 2018, 22:25

Взрывы были видны в районе военного аэродрома Меззе близ сирийской столицы. Источник в спецслужбах Сирии уточнил агентству РИА Новости, что сама авиабаза обстрелу не подвергалась, однако в результате удара был уничтожен находящийся неподалеку склад боеприпасов.

О жертвах и пострадавших информации нет. Сирийским ПВО удалось перехватить часть ракет.

Издание The Times of Israel пишет, что с большой долей вероятности удар был нанесен авиацией Армии обороны Израиля. Ответа со стороны сирийских властей пока не последовало.

11 августа сирийские ПВО сбили над Дамаском израильский беспилотник. Дрон пролетел над районом Дейр Аль-Ашаэр на западе провинции, прежде чем его сбили. Вероятно, беспилотник занимался разведкой.

Сирия и Израиль формально находятся в состоянии войны с 1973 года, однако боестолкновения были крайне редки до начала гражданской войны в Сирии. 8 мая Израиль привел войска в состояние повышенной готовности к атаке из Сирии, развернул ПВО и приказал открыть бомбоубежища на Голанских высотах. Позже ВВС страны нанесли несколько ударов по территории САР.

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