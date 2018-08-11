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Сирийские ПВО сбили над Дамаском израильский дрон

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Объект, сбитый сирийскими системами противовоздушной обороны (ПВО) над провинцией Дамаск, оказался израильским дроном. Об этом сообщает Al-Masdar.

Как сообщил военный источник, дрон пролетел над районом Дейр Аль-Ашаэр на западе провинции, прежде чем его сбили. Вероятно, беспилотник занимался разведкой. Отмечается, что на прошлой неделе сирийские ПВО уже сбивали подобный беспилотник, однако его обломки так и не удалось найти.

О том, что над Дамаском сбили вражеский объект, ранее сообщало агентство SANA. Инцидент произошел после полуночи вблизи сирийско-ливанской границы.

2 августа Генштаб российских вооруженных сил объявил, что снова выставит посты военной полиции на Голанских высотах — бывшей сирийской территории, захваченной Израилем после Шестидневной войны 1967 года. Работа миротворцев в том регионе была заморожена на шесть лет.

Сирия и Израиль формально находятся в состоянии войны с 1973 года. Однако вооруженные конфликты на границе были крайне редки до начала гражданской войны в Сирии. 8 мая Израиль привел войска в состояние повышенной готовности к атаке из Сирии, развернул ПВО и приказал открыть бомбоубежища на Голанских высотах. Позже ВВС страны нанесли ракетный удар по территории к югу от Дамаска.

10 мая Иранские силы в Сирии выпустили 20 ракет по позициям Израиля на Голанских высотах, за чем последовал ответный массированный обстрел сирийской территории. Столкновения между сторонами продолжаются.

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