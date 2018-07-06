Израиль разнес сирийский пост

Израиль нанес удар по сирийским силам. Об этом говорится в заявлении армии еврейского государства.

По ее информации, был атакован сирийский пост, откуда ранее были выпущены минометные снаряды. Отмечается, что они разорвались в демилитаризованной зоне на Голанских высотах: к востоку от разделительных сооружений на границе и рядом с ними.

Израильские военные пояснили, что запуск минометных снарядов произошел, когда сирийские правительственные силы сражались с боевиками. «Армия Израиля не участвует во внутренних боях в Сирии, но продолжит настаивать на выполнении соглашений о разъединении 1974 года, в том числе положения о демилитаризованной зоне», — говорится в сообщении.

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Поддерживающие Дамаск силы заявили, что в результате обстрела Израиля позиций в провинции Эль-Кунейтра никто не пострадал, передает Reuters.

1 июля стало известно, что Израиль стянул дополнительные силы к границе с Сирией. Сообщалось, что на границу были переброшены бронетанковые и артиллерийские части в связи с усилением боевых действий между правительственными сирийскими войсками и боевиками на сирийской части Голанских высот.

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