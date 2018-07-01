Израильские танки подошли к границе с Сирией

Израиль стянул дополнительные силы к границе с Сирией. Об этом говорится в сообщении израильской армии.

Как отмечается, утром в воскресенье, 1 июля, на границу были переброшены бронетанковые и артиллерийские части. Это сделано после анализа ситуации в связи с усилением боевых действий между правительственными сирийскими войсками и боевиками на сирийской части Голанских высот.

Отмечается, что Израиль проводит политику невмешательства в гражданскую войну в Сирии, однако будет незамедлительно реагировать в случае угрозы для его населения или суверенитета страны. В то же время еврейское государство потребовало от Дамаска соблюдения соглашения о разъединении 1974 года.

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В сирийской провинции Дераа на юго-западе страны правительственная армия продолжает операцию против групп террористов, отвоевать удалось уже несколько населенных пунктов. При этом с тех пор как войска сирийского лидера Башара Асада начали атаковать боевиков, в соседние Израиль и Иорданию направились десятки тысяч беженцев.

29 июня сирийская армия отбила холм, с которого открывается вид на дорогу, соединяющую западную и восточную части провинции Дераа. Таким образом, боевики теперь не могут свободно перемещаться между районами.

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