Мир
 
Последние новости
Писательница Людмила Улицкая назвала причину злобности россиян
Болельщики облюбовали марки  
Песков раскрыл темы переговоров с советником Трампа по нацбезопасности
В Кремле отреагировали на просьбу Кадырова о магистрали в Грозный
Глава ореховской ОПГ сдал друга-бизнесмена
Водитель Mercedes нарвался на толпу агрессивных англичан с молотками
Хакеры спрятали порно в популярной игре
Apple выпустила новую iOS
Путин отреагировал на жалобы о дорогих полетах на Дальний Восток
Болельщик из Саудовской Аравии отдал 15 миллионов рублей московскому мошеннику
Новости партнеров

Израильский удар по иранцам в Сирии попал на видео

Перейти в «Мою Ленту»
almasdarnews.com

В сети появилось видео обстрела Израилем территории Сирии. Ролик опубликовал портал Al Masdar News.

По его информации, целью еврейского государства был иранский грузовой самолет, который в это время разгружался. В Израиле считают, что он привез оружие, предназначенное для поддерживаемых Тегераном бойцов, воюющих в Сирии. Судя по кадрам, системы ПВО открыли огонь в попытке сбить снаряды, однако получилось ли сделать это, не уточняется. По данным источников издания, непосредственно перед атакой в небе над провинцией Дераа был замечен израильский военный самолет.

Ранее 26 июня сообщалось, что две израильские ракеты упали в окрестностях международного аэропорта Дамаска. Также появлялась информация, что одновременно с обстрелом района вблизи воздушной гавани силы ПВО Сирии перехватили неизвестный объект в небе над городом Эль-Кунейтра.

10 мая Израиль два часа проводил бомбардировки в Сирии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Предыстория: В Дамаск прилетели израильские ракеты
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Video: Syrian air defenses fire back at Israeli missiles near Damascus
В Дамаск прилетели израильские ракеты
Сирийский беспилотник ушел от израильской ракеты
Другие материалы рубрики
Мир00:01Сегодня

Старая беда

Германия готова послать Меркель подальше. Вместе с мигрантами и всей Европой
11:16Сегодня

США перестали разлучать нелегалов с детьми

06:02Сегодня

В Камбодже арестовали десятки сдававших «матку напрокат» женщин

07:32Сегодня

Трамп отказался от советов главы Пентагона

Мир00:0114 июня
Эрнесто Че Гевара

Красный зверь

Че Гевара убивал детей, насиловал женщин и дико вонял. Романтикой и не пахло
10:14Сегодня

Китайцы упросили девушку покончить с собой ради забавы

03:31Сегодня

В Дамаск прилетели израильские ракеты

01:50Сегодня

Мэй захотела сотрудничать с Эрдоганом

Мир00:0422 июня
Борис Джонсон

Бухай, управляй

Они рулят страной в пьяном угаре. Да, это Европа
18:3425 июня

Президент Филиппин назвал Бога «тупым сукиным сыном»

04:19Сегодня

Подсчитаны потери Германии от антироссийских санкций

19:0125 июня

Трамп призвал убрать грязь в изгнавшем его соратницу ресторане

Россия
Русская боль
Сколько стоит избить и покалечить россиянина, если ты полицейский
«Члены мне нравятся чисто эстетически»
На картинах этой художницы что ни портрет – то ниже пояса
«Удар был страшный, машину смяло в гармошку»
После автокатастрофы Диану спасет только реконструкция черепа
Путин доверил Черноморский флот новому адмиралу
Треть чиновников в Чечне оказалась родственниками Кадырова
В России решили узаконить нарушение закона священниками
Мара Багдасарян решила продать свой Mercedes‐Benz
Все материалы
Мир
Старая беда
Германия готова послать Меркель подальше. Вместе с мигрантами и всей Европой
США перестали разлучать нелегалов с детьми
Израильский удар по иранцам в Сирии попал на видео
Трамп отказался от советов главы Пентагона
Китайцы упросили девушку покончить с собой ради забавы
Хуже Сирии
Богатейшие страны мира устроили в нищем Йемене кровавый замес. Всем наплевать
Борис ДжонсонБухай, управляй
Они рулят страной в пьяном угаре. Да, это Европа
Все материалы
Бывший СССР
Цвет нации синий
Литва нашла свой «Боярышник» и спивается. Власти бессильны
Белоруссия отказалась входить в состав «каких-то государств»
Азербайджан приготовился уничтожить армянскую инфраструктуру в Карабахе
Зарезавшие цыгана украинские школьники оказались злыми трезвенниками
Остановим Русский мир!
Белорусские добровольцы сражаются в Донбассе за независимость своей родины
Вскрыли консервы
На Украине делают современное оружие из подручных средств. Покупают даже шейхи
Украина подготовилась к «стучащему в двери Пиночету»
Все материалы
Экономика
Забей на деньги
Редкие и великолепные футбольные купюры со всего мира
«Мы уверены в своей правовой позиции»
Вице-президент «Просвещения» о плюсах защиты интеллектуальной собственности в РФ
Припекло
Россия бросает одних союзников ради других. Все дело в нефти
«Мы продаем свободное время»
Основатели мобильных АЗС о новом типе мышления
Путин отреагировал на жалобы о дорогих полетах на Дальний Восток
Виски Jack Daniel’s подорожает в Европе из-за торговой войны с США
Силуанов пообещал пенсии по 20 тысяч рублей
Все материалы
Силовые структуры
«За мной пришли девять человек»
Охранник стал угрозой для наркобизнеса в тюрьме. Его уволили и отправили под суд
«Они едут по этапу в костюмах от Brioni»
Силовики мотают сроки на своих зонах. Там генералы становятся завхозами
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Глава ореховской ОПГ сдал друга-бизнесмена
Болельщик из Саудовской Аравии отдал 15 миллионов рублей московскому мошеннику
Сибирский «прокурор» избил спасателя из-за пойманного им пьяного лодочника
В МВД заметили рост числа зависимых от психостимуляторов россиян
Все материалы
Наука и техника
«Мы получим новый Чернобыль»
Главную русскую реку превратили в ядовитую помойку. Это угрожает всей России
Грязь и слезы
Братские могилы и страшная правда на потерянных фронтовых снимках
Глубокие тайны
Что скрывают секретные американские бункеры
Apple выпустила новую iOS
Морская пехота США потеряла первый F-35
Армия США вооружится пейнтбольными винтовками
Раскрыт способ продлить жизнь и избежать инвалидности
Все материалы
Спорт
Они вернулись
Россия разгромно проиграла Уругваю. Впереди решающий матч
Испанцы после выхода в плей-офф оценили сборную России
Бразильский игрок перетренировался и оказался на грани вылета с ЧМ
Россия потерпела разгромное поражение на чемпионате мира
Египтянин комментировал игру сборной на ЧМ и умер
45-летний египтянин стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира
Стал известен соперник сборной России в плей-офф чемпионата мира
Все материалы
Культура
Ведьмы из дыр
Почему безумный Шекспир становится все актуальнее
Беда и женщины на скорую руку
Кино недели: от «8 подруг Оушена» до «Фобии»
«Он назвал меня педиком, и я вправил ему ребра внутрь»
Они насиловали и убивали, но их все равно боготворят — за музыку
Снятый с рейса из-за «невыносимой вони» лидер группы «До Мажор» умер от некроза
Писательница Людмила Улицкая назвала причину злобности россиян
В песне This Is America Дональда Гловера нашли плагиат
Звезду сериала «Садовое кольцо» ограбили на Садовом кольце
Все материалы
Интернет и СМИ
Апокалипсис завтра
Эти фотографы предупреждают человечество о скорой гибели
Солнце на пятнах
Они терпят обрезания, побои и унижения, но все равно верят в жизнь
«Хуже неулыбающегося русского — только улыбающийся русский»
Иностранные журналисты резко полюбили Россию. Но есть неприятный нюанс
Болельщики нашли виновного в проигрыше сборной России
Уходят лучшие
Интернет под угрозой уничтожения. Первыми падут мемы
Познер объяснил агрессивность россиян отрывом от советского прошлого
Фальшивое сообщение в WhatsApp заставило десятки людей избивать нищих
Все материалы
Ценности
Натянули
Мужчины носят узкие джинсы и не чувствуют себя ущемленными
Сельская мафия
Гопники, педанты и русские шансонье: в Милане пояснили за шмот
Король дефицита
Женщины, ордена и американские подарки Брежнева. А еще он любил дичь
Мелания Трамп оскандалилась из-за надписи на плаще
Разбитая звезда
Мужчины сломали ей жизнь, но она остается примером для многих
Ратаковски сделала себе бикини и пришла в нем на пляж
Хамство Стефано Габбаны обернулось крахом для бизнеса
Все материалы
Путешествия
Аргентинец Матиас Амайя, доехавший до России на велосипеде за пять летПоехавшие
Немец на тракторе, аргентинец на колесах и исландская «Нива» попали в Россию
«Первый крен, первые визги девчонок»
Москвичка отправилась в круиз на яхте. Отдых превратился в тяжелую работу
Угощайтесь!
Чем кормили в самолетах полвека назад
Меган Маркл запретили есть ее любимое блюдо в путешествиях
Назван улучшающий вкус еды в самолетах ингредиент
Назван российский город с самым дешевым жильем
На популярном у россиян курорте запретили фотографироваться
Все материалы
Из жизни
«Местные обращают внимание на иностранок»
История россиянки, перебравшейся в Италию
Концы в воду
После смерти не все ложатся в гроб. Некоторые выбирают утонуть в щелочи
«Он пырнул меня в живот и оставил умирать»
Геев и лесбиянок режут, сажают и унижают. Они не сдаются
Прожившего почти 30 лет на острове отшельника насильно вернули к людям
Пенсионер случайно проглотил таблетку с отбеливателем и чуть не сгнил
Сотни пухлых китаянок заслужили бесплатные развлечения
Две девушки перевели через дорогу нерешительного аллигатора
Все материалы
Бюджетный «Тигуан»
В России появится бюджетный кроссовер Volkswagen — что это за машина?
Каминг-аут
Как автоконцерны тестируют секретные новинки, натягивая старую модель на внутренности новой
Суперуниверсалы
Как бы выглядели Mercedes S-класса, Tesla Model S или Nissan GT-R для дачников?
Самые надежные кроссоверы
Топ самых беспроблемных вседорожных автомобилей 2018
Renault показала изображение нового кроссовера для России
Книгу о Ferrari оценили в 400 тысяч рублей
Volkswagen Jetta преодолеет 330 километров в час
Все материалы
«Зданий советского качества нет ни в Европе, ни в Америке»
Что снести, а что оставить в Москве? Архитектурный мэтр знает ответ
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Названы три города России с дорожающими квартирами
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Россия установила новый ипотечный рекорд
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Все материалы