Израильский удар по иранцам в Сирии попал на видео

almasdarnews.com

В сети появилось видео обстрела Израилем территории Сирии. Ролик опубликовал портал Al Masdar News.

По его информации, целью еврейского государства был иранский грузовой самолет, который в это время разгружался. В Израиле считают, что он привез оружие, предназначенное для поддерживаемых Тегераном бойцов, воюющих в Сирии. Судя по кадрам, системы ПВО открыли огонь в попытке сбить снаряды, однако получилось ли сделать это, не уточняется. По данным источников издания, непосредственно перед атакой в небе над провинцией Дераа был замечен израильский военный самолет.

Ранее 26 июня сообщалось, что две израильские ракеты упали в окрестностях международного аэропорта Дамаска. Также появлялась информация, что одновременно с обстрелом района вблизи воздушной гавани силы ПВО Сирии перехватили неизвестный объект в небе над городом Эль-Кунейтра.

10 мая Израиль два часа проводил бомбардировки в Сирии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!