Сирийский беспилотник ушел от израильской ракеты

ITS Stream / YouTube

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье, 24 июня, выпустила ракету системы противовоздушной обороны Patriot по беспилотному летательному аппарату, приближавшемуся к государственной границе со стороны Сирии. Об этом сообщается на странице израильских вооруженных сил в Twitter.

Отмечается, что попадания в цель зафиксировано не было. Предположительно, беспилотник вернулся в сирийское воздушное пространство.

«Армия обороны Израиля не позволит нарушать воздушный суверенитет Израиля и будет принимать меры для предотвращения любых попыток нанести вред своим гражданским лицам», — заявили в ЦАХАЛ.

Один из офицеров сирийской армии заявил Reuters, что беспилотник был задействован в операции вооруженных сил страны в провинции Эль-Кунейтра, где правительственная армия развернула наступление на позиции боевиков.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!