Израильская женщина-солдат сошлась в рукопашной с толпой иудеев-ортодоксов

Солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Номи Голан в одиночку противостояла толпе ультраортодоксальных евреев в Иерусалиме. Видео публикует Haaretz. Верующие вышли на улицы в знак протеста против ареста двух молодых иудеев за отказ служить в армии. Голан пыталась регулировать движение и разогнать толпу, чтобы дать возможность проехать автомобилю. Демонстранты начали оскорблять военнослужащую, обзывая ее «шлюхой» и «шиксой» (грубое ругательство, обозначающее женщину нееврейского происхождения — прим.«Ленты.ру»), но получили достойный отпор.