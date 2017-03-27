По подозрению в сексуальном насилии в Израиле задержаны 22 ортодоксальных иудея

Израильская полиция задержала 22 человека в возрасте от 20 до 60 лет по подозрению в совершении преступлений сексуального характера. Об этом сообщается на сайте Управления полиции государства Израиль.

Как уточняет издание Haaretz, все подозреваемые являются ультра-ортодоксальными иудеями.

Материалы по теме И скрывали похоть свою... Католических иерархов Лос-Анджелеса наказали за покровительство педофилам

Задержания проводились в Иерусалиме и еще четырех городах. Следователи полагают, что подозреваемые на протяжении двух последних лет неоднократно совершали сексуальное насилие над детьми, подростками и женщинами, входившими в их общину.

Как заявляют в полиции, ряд представителей сообщества знали о происходящих преступлениях, но предпочитали «не выносить сор из избы», а воздействовать на своих единоверцев-ортодоксов в рамках религиозных практик.

Тем не менее полиции удалось получить доказательства случаев сексуального насилия, достаточные для проведения задержаний. В ходе операции стражам порядка пришлось столкнуться с сопротивлением — в ряде случаев другие члены общины забрасывали их машины камнями.