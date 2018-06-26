В Дамаск прилетели израильские ракеты

Недалеко от аэропорта сирийской столицы Дамаска упали две ракеты. По предварительным данным, они принадлежат израильской армии, сообщается в Twitter агентства SANA.

«Падение двух израильских ракет в окрестностях международного аэропорта Дамаска», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается. По информации источника РИА Новости, одновременно с ракетным обстрелом района вблизи аэропорта Дамаска силы ПВО Сирии перехватили неизвестный объект в небе над городом Эль-Кунейтра на юго-западе Сирии вблизи границы с Израилем.

10 мая Израиль два часа проводил бомбардировки в Сирии. В нападении было задействовано 28 израильских самолетов F-15 и F-16, которые выпустили по различным районам Сирии около 60 ракет класса «воздух-поверхность».

Со стороны Израиля также было выпущено более 10 тактических ракет класса «земля-земля». Отмечалось, что сирийским системам ПВО удалось сбить более половины ракет.

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