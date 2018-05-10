Израиль два часа безнаказанно бомбил Сирию

Авиаудар Израиля по территории Сирии, осуществленный под предлогом ответа на обстрел иранскими военными, длился два часа. Об этом сообщили «Интерфаксу» в Минобороны России в четверг, 10 мая.

Бомбардировки начались в 01:45 и закончились в 03:45 по местному времени (совпадает с московским). «В нападении было задействовано 28 израильских самолетов F-15 и F-16, которыми выпущено по различным районам Сирии около 60 ракет класса "воздух-поверхность". Со стороны Израиля также было выпущено более 10 тактических ракет класса "земля-земля"», — сказали в военном ведомстве.

Отмечается, что сирийским системам противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить больше половины ракет.

В Сирии пока не оценили ущерб от атаки. Данных о пострадавших также нет. «Нападению подверглись места дислокации иранских вооруженных формирований, а также позиции средств ПВО сирийской армии в районе Дамаска и на юге Сирии», — уточнили в Минобороны России.

В ночь на 10 мая власти Израиля заявили, что иранское подразделение «Кудс» выпустило с сирийской территории около 20 ракет по израильским позициям на Голанских высотах. Они расценили данное действие как иранскую агрессию и провели ответный авиаудар по территории Сирии.

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