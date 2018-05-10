Удар Израиля по Сирии убил людей

В результате ракетного удара Израиля по объектам в Сирии погибли три человека, еще двое получили ранения. Об этом говорится в заявлении генерального командования сирийской армии, передает агентство SANA.

Кроме того, была уничтожена радиолокационная станция и склад с боеприпасами. Военный источник также сообщил агентству, что, несмотря на перехват израильских снарядов, некоторые из них достигли целей и попали по батальонам ПВО и радару.

В сирийском МИД указали, что произошедшее свидетельствует о новом этапе агрессии еврейского государства и его вступлении в прямую вооруженную конфронтацию с Сирией.

В ночь на 10 мая израильские военные обстреляли цели в Сирии в ответ на атаку находящихся там сил Ирана. Власти Израиля заявили, что иранское подразделение «Кудс» выпустило с сирийской территории около 20 ракет по позициям страны на Голанских высотах. После этого сообщалось, что системы противовоздушной обороны Сирии перехватили несколько десятков ответных израильских снарядов.

По данным Минобороны России, авиаудар Израиля по территории Сирии, осуществленный под предлогом ответа на обстрел иранскими военными, длился два часа.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!