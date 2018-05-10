Названа причина иранского удара по позициям Израиля

Причиной обстрела позиций Израиля на Голанских высотах минувшей ночью стал ответ на удары ВВС еврейского государства несколько дней назад. Об этом говорится в Telegram-канале Directorate 4, занимающемся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке.

Авторы указывают, что 8 мая ВВС Израиля нанесли удары по иранским формированиям в Сирии. Ранее лишь сообщалось, что атаке подверглись военные объекты на территории к югу от Дамаска, два человека погибли.

Как отмечается, в ответ 10 мая был открыт огонь из реактивной системы залпового огня по частям израильской армии. Атаке подверглись «штаб 810-й бригады, взлетно-посадочная полоса, центр радиоэлектронной разведки, пограничные посты», однако о разрушениях инфраструктуры данных нет. Власти Израиля заявили, что именно иранские силы в Сирии выпустили 20 ракет по позициям еврейского государства на Голанских высотах. Сообщалось, что ряд снарядов удалось перехватить.

В ответ израильские военные обстреляли цели на сирийской территории. Сообщалось, что системы противовоздушной обороны Сирии сбили несколько десятков снарядов, однако остальные разрушили радиолокационную станцию и склад с боеприпасами, погибли три человека.

По данным Минобороны России, авиаудар Израиля по территории Сирии, осуществленный под предлогом ответа на обстрел иранскими военными, длился два часа.

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