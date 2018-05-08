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Израиль нанес удар по Сирии

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ВВС Израиля нанесли ракетный удар по территории к югу от Дамаска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское телевидение.

По информации СМИ, атаке подвергся район Кисва. «Интерфакс» сообщает, что удар был нанесен по военным объектам близ сирийской столицы. В пресс-службе Армии обороны Израиля отказались комментировать сообщения об ударе.

Агентство SANA со ссылкой на источник сообщило, что ПВО Сирии удалось отразить ракетный удар.

Ранее Армия обороны Израиля заявила о решении привести войска в состояние повышенной готовности к атаке из Сирии, развернуть ПВО и открыть бомбоубежища на Голанских высотах.

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