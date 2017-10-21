Израиль атаковал позиции сирийской армии

Израильские военные нанесли удар по объекту сирийской армии в провинции Кунейтра. Об этом в субботу, 21 октября, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на представителя армии Израиля.

Отмечается, что еврейское государство таким образом ответило на обстрел с территории Сирии, были уничтожены три артиллерийских орудия. По словам источника издания, утром пять ракет разорвались на подконтрольной Израилю территории Голанских высот. В результате произошедшего жертв не было.

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«Армия обороны Израиля не потерпит попыток нанести ущерб суверенитету государства и его гражданам. Сирийский режим несет ответственность за все, что происходит на его территории», — заявил собеседник издания.

Как передает Reuters, обстрел еврейского государства был непреднамеренным. При этом сирийские военные после израильского удара отчитались о материальном ущербе. О жертвах не сообщалось.

В заявлении армии Израиля также отмечается, что повторение инцидентов с обстрелами территории государства, пусть и случайными, вынудит ее усиливать ответные меры.

Голанские высоты, уже полвека контролируемые Израилем, — одна из многочисленных спорных территорий на Ближнем Востоке. С 1944 по 1967 год они принадлежали Сирии, затем в ходе Шестидневной войны были захвачены еврейским государством и впоследствии аннексированы. Совет Безопасности ООН признал произошедшее незаконным. Как Израиль, так и Сирия считают Голанские высоты частью своей территории.