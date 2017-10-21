Путин и Эрдоган обсудили Сирию

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии и развитие российско-турецкого сотрудничества. Об этом в субботу, 21 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в ходе обмена мнениями по ситуации в Сирии была дана положительная оценка совместной работе стран в рамках астанинского процесса, что проявилось в создании зон деэскалации в этой стране. Также президенты обсудили перспективы проведения седьмой встречи по САР в столице Казахстана в конце октября 2017 года.

«С обеих сторон выражено удовлетворение нынешним развитием российско-турецкого сотрудничества по различным направлениям. Отмечено, что договоренности, достигнутые на встрече в верхах в Анкаре 28 сентября этого года, успешно реализуются, в том числе в торгово-экономической сфере», — указано в сообщении.

Россия, Турция и Иран, выступая странами-гарантами, по взаимной договоренности с мая 2017 года ведут работу по созданию четырех зон прекращения огня в Сирии. Три зоны деэскалации заработали к концу лета. Однако параметры зоны в Идлибе, граничащем с Турцией, долгое время не удавалось согласовать. 15 сентября по итогам очередного раунда переговоров в Астане было объявлено о согласовании всех четырех зон.