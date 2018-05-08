Израиль развернул ПВО и приготовился к атаке из Сирии

Израиль привел войска в состояние повышенной готовности к атаке из Сирии, развернул ПВО и приказал открыть бомбоубежища на Голанских высотах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Армию обороны.

«После выявления нерегулярной деятельности иранских сил в Сирии армия приняла решение изменить инструкции по гражданской обороне на Голанских высотах и поручила местным властям разблокировать и подготовить бомбоубежища в этом районе», — говорится в распространенном коммюнике.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном. Власти Израиля поддержали такое решение и заявили, что отвергали эту сделку с самого начала, так как она не перекрывала путь Тегерана к ядерному оружию.

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