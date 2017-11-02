ВВС Израиля нанесли удар по Сирии

Самолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар по объектам на территории Сирии. Об этом РИА Новости рассказал источник в службе безопасности Ливана.

Он отметил, что удар был нанесен из воздушного пространства Ливана в районе Бекаа.

В свою очередь, источник, близкий к спецслужбе ВВС Сирии, заявил агентству, что системы ПВО Арабской республики ответили на авиаудар израильтян в провинции Хомс. «Ракеты земля-воздух 72-й дивизии армии Сирии среагировали на агрессию израильских ВВС в провинции Хомс», — сказал он.

В пресс-службе Армии обороны Израиля от комментариев РИА Новости отказались.

21 октября израильские военные нанесли удар по объекту сирийской армии в провинции Кунейтра. Израиль таким образом ответил на обстрел с территории Сирии, были уничтожены три артиллерийских орудия.

27 апреля средства противовоздушной обороны Израиля перехватили над Голанскими высотами воздушную цель, двигавшуюся со стороны Сирии. По словам жителей израильского города Цфат, расположенного на севере страны, они наблюдали запуск двух ракет комплекса ПВО Patriot и вспышку в ночном небе — результат поражения цели.

17 марта израильские самолеты при атаке на цели в Сирии были обстреляны зенитными ракетами. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман пригрозил уничтожить сирийские комплексы ПВО, если их будут использовать против самолетов.