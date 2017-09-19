Израильтяне сбили неопознанный беспилотник над Голанскими высотами

Израильские военные заявили об уничтожении беспилотника, залетевшего в воздушное пространство страны со стороны Сирии. Об этом сообщает Haaretz во вторник, 19 сентября.

Для уничтожения летательного аппарата была использована ракета-перехватчик комплекса Patriot американского производства. О принадлежности дрона ничего неизвестно.

27 апреля средства противовоздушной обороны Израиля перехватили над Голанскими высотами воздушную цель, двигавшуюся со стороны Сирии. По словам жителей израильского города Цфат, расположенного на севере страны, они наблюдали запуск двух ракет комплекса ПВО Patriot и вспышку в ночном небе — результат поражения цели.

17 марта израильские самолеты при атаке на цели в Сирии были обстреляны зенитными ракетами. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман пригрозил уничтожить сирийские комплексы ПВО, если они будут применены против самолетов.