ПВО Израиля перехватила над Голанами цель со стороны Сирии

Средства противовоздушной обороны Израиля перехватили над Голанскими высотами воздушную цель, двигавшуюся со стороны Сирии. Об этом сообщает Reuters.

По словам жителей израильского города Цфат, расположенного на севере страны, они наблюдали запуск двух ракет комплекса ПВО «Патриот» и вспышку в ночном небе — результат поражения цели. Что именно сбили ракеты, пока неизвестно. Предполагается, что речь идет о БПЛА. Неизвестно также, по какую именно сторону границ он был сбит.

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27 апреля ВВС еврейского государства нанесли удар по территории рядом с международным аэропортом Дамаска. По данным источников Reuters, целью был склад оружия для «Хезболлы».

17 марта израильские самолеты при атаке на цели в Сирии были обстреляны зенитными ракетами. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман пригрозил уничтожить сирийские комплексы ПВО, если они будут применены против самолетов.