Сирийская армия захватила важный холм

Сирийская армия отбила у боевиков в провинции Дераа стратегически важную точку. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ливанский спутниковый телеканал Al-Manar, ассоциированный с движением «Хезболла».

По его информации, правительственные силы смогли занять холм, с него открывается вид на дорогу, соединяющую западную и восточную части провинции. Таким образом, боевики теперь не могут свободно перемещаться между районами.

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Ранее 29 июня сообщалось, что российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии предложил сделку боевикам на юго-западе страны. По данным военного источника в провинции Дераа, полное прекращение огня возможно, если боевики сложат оружие и присоединятся к занимающей нейтральную позицию военной полиции в своих родных городах.

В провинции Дераа правительственная армия продолжает операцию против групп террористов, отвоевать удалось уже несколько населенных пунктов. Ранее сообщалось, что ВКС России помогли сирийской армии полностью отбить у террористов район Ладжат, а также поддержали атаку на район аль-Балад.

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