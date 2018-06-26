Российские истребители помогли бомбить террористов

Сирийская армия начала массированную атаку на район аль-Балад в провинции Дераа, находящийся под контролем боевиков. Об этом сообщает портал Al Masdar News.

Как отмечается, четвертая бронетанковая дивизия сирийской армии выпустила по позициям боевиков около сотни ракет класса «земля-земля». Пока информации о потерях террористов после обстрелов и авиаударов нет.

По данным издания, правительственные войска с воздуха поддерживают российские истребители. Al Masdar News пишет, что ВКС России расширили масштабы операции после того, как помогли сирийской армии полностью отбить у террористов район Ладжат.

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24 июня сообщалось, что российская авиация впервые атаковала позиции боевиков на северо-востоке Южной зоны деэскалации в Сирии. Массированным атакам подвергся город Бусра аль-Харир. Ранее правительственным силам удалось освободить от террористов несколько городов в провинции Дераа.

Российские ВКС начали принимать участие в военной кампании в Сирии 30 октября 2015 года. С просьбой об оказании военной помощи к Москве обратился сирийский лидер Башар Асад.

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