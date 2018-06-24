Асад отказался считать войну в Сирии гражданской

Президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу НТВ заявил, что в его стране нет гражданской войны.

«Гражданская война основывается на межконфессиональных, этнических, религиозных и прочих конфликтах. У нас этого нет. Вы можете поехать куда угодно, в частности в контролируемые правительством регионы, где можно увидеть все слои сирийского общества, мирно живущие бок о бок, это факт», — заявил президент. По его мнению, за прошедшие годы сирийское общество стало более сплоченным.

Асад утверждает, в настоящий момент в Сирии идет война с наемниками и террористами.

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Кроме того, президент заявил, что его сограждане смогут самостоятельно восстановить страну. По его словам, обращаться за помощью к странам Запада сирийское правительство не намерено. Асад считает, что эти государства далеки от понятия «честность».

В середине апреля сирийский президент заявил, что для восстановления инфраструктуры в его стране понадобится около 400 миллиардов долларов, на это все может уйти 10-15 лет, отмечает ТАСС.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — это правительственные силы, выступающие на стороне Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки.

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