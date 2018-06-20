Асада обвинили в измучивании собственного народа

Сирийские правительственные силы и поддерживающие их группы совершили военные преступления и преступления против человечности во время осады района Восточная Гута под Дамаском, захваченного боевиками. Об этом говорится в новом докладе независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии. Выдержки из него приводит Reuters.

Наблюдатели указывают, что лояльные президенту Сирии Башару Асаду силы окружили Гуту в 2013 году, после чего прибегли к «средневековым методам ведения войны». Во время «самой долгой осады в современной истории» они специально морили голодом 265 тысяч местных жителей, таким образом изматывая как боевиков, так и мирное население. Как отмечается, подобная тактика незаконна по своей природе.

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Кроме того, комиссия ООН сообщает, что сирийские военные якобы целенаправленно бомбили больницы в осажденных населенных пунктах, лишая раненых возможности получить помощь. «Благодаря широкомасштабным и систематическим обстрелам жилых районов и гражданских объектов, отказу предоставить продукты и медикаменты (...) проправительственные силы совершили преступления против человечности», — говорится в докладе.

Однако виноваты не только лояльные Асаду группы, но также оппозиционные силы и террористы. Как указывается, осада Гуты не оправдывает обстрелов жилых районов Дамаска, направленных на запугивание населения. В них гибли и получали ранения мирные граждане. Кроме того, регион контролировали боевики группировок «Джейш аль-Ислам», «Ахрар аш-Шам», «Файлак ар-Рахман» и «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещены в России), которые регулярно арестовывали и пытали представителей местных религиозных меньшинств.

Отчет основан на 140 интервью, фото- и видеоматериалах, снимках со спутников и медицинских записях. В нем также отмечается, что в Гуте не менее четырех раз за 2018 год использовался хлорин, однако расследования инцидентов пока продолжаются.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — это правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки.

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