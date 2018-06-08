Россию обвинили в убийстве десятков сирийцев в Идлибе

В результате авиаударов по контролируемой повстанцами и исламистскими группировками Идлиба, расположенного на северо-западе Сирии, погибли по меньшей мере 44 человека, включая 11 женщин и шестерых детей. Об этом заявили в Сирийском наблюдательном центре по правам человека, передает Reuters.

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«Военные самолеты, которые, скорее всего, были российскими, бомбили ночью деревню Зардана, расположенную на севере Идлиба», — заявил глава центра Рами Абдулрахман, добавив, что число жертв может возрасти, поскольку некоторые из 60 пострадавших находятся в критическом состоянии.

Спасатели продолжают искать под обломками выживших. По сообщению агентства, этот авианалет стал самым масштабным по числу жертв за последнее время.

Отмечается, что Идлиб остается одним из самых больших регионов в Сирии, находящихся под контролем повстанцев.

1 июня российские истребители нанесли удары по объектам исламистов в Сирии на границе провинций Хама и Идлиб, несмотря на присутствие в регионе турецких военных. О потерях с турецкой стороны не сообщается.

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