Российские истребители проигнорировали турок и ударили по исламистам в Сирии

Российские истребители нанесли удары по объектам исламистов в Сирии на границе провинций Хама и Идлиб, несмотря на присутствие в регионе турецких военных. Об этом сообщает интернет-портал Al Masdar News.

По словам военного источника портала в Дамаске, самолеты ВКС России неоднократно атаковали позиции боевиков в населенных пунктах Хан-Шейхун, Кафр Зита, Аль-Латамна, Закат и Сальхиях.

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Удары продолжались всю ночь на 1 июня. Во время операции в провинциях Хама и Идлиб находились турецкие войска. О потерях с турецкой стороны не сообщается.

Как отмечает портал, удар был ответом на возобновившиеся атаки со стороны исламистов. Ранее авиаудары по этому району не наносились в течение нескольких дней, согласно мирному соглашению, заключенному в Астане.

В сентябре 2017 года страны-гаранты сирийского мирного урегулирования — Россия, Турция и Иран — согласовали на переговорах в Астане границы зоны деэскалации в провинции Идлиб. Стороны обязались развернуть силы по контролю за выполнением режима перемирия в Идлибе, Латакии, Хаме и Алеппо. Кроме того, для мониторинга в этих районах должен быть создан единый координационный центр.

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