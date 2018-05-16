В ОЗХО рассказали о химатаке в Сирии

Миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по выявлению фактов применения химического оружия в Сирии рассказала о расследовании предполагаемой химатаки в провинции Идлиб в феврале. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте организации в среду, 16 мая.

Согласно документу, в районе Саракиб, вероятнее всего, применялся хлор. К такому заключению эксперты пришли, исследовав два баллона, в которых содержалось вещество, а также изучив показания свидетелей и их симптомы. Кроме того, были проанализированы взятые на месте предполагаемой атаки пробы, которые показали высокое содержание хлора в окружающей среде.

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В пресс-релизе на сайте ОЗХО подчеркивается, что задачей миссии является только подтверждение или опровержение факта использования химоружия, а не поиск виновных. Сообщается, что с докладом были ознакомлены все страны-участницы Конвенции о запрещении химического оружия.

В 2018 году сообщалось о трех химических атаках. 22 января сирийская правительственная армия якобы применила хлор в Восточной Гуте. 5 февраля сообщалось о бомбардировке боеприпасами с хлором Саракиба. 7 апреля появились сообщения о применении химического оружия в Думе, в результате чего погибли 43 человека.

Вслед за последним инцидентом США, Великобритания и Франция нанесли совместный удар по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химическое оружие.

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