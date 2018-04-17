Россия рассказала о производстве химического оружия в сирийской Думе

Российские военные нашли принадлежащую боевикам лабораторию для производства химического оружия в сирийском городе Дума. Об этом рассказал представитель войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России в Сирии Александр Родионов в эфире «Россия 24», передает «Интерфакс».

По его словам, был также обнаружен склад веществ, контролируемых Конвенцией о запрещении химического оружия. Среди них нашли в том числе и баллон с хлором, аналогичный появлявшемуся на фотографиях в сети после сообщений о химической атаке в городе.

«Обнаружены вещества, такие как тиодигликоль, диэтаноламин, необходимые для получения сернистого и азотистого иприта (...) Можно сделать вывод, что данная лаборатория использовалась незаконными вооруженными формированиями для производства отравляющих веществ», — заявил Родионов.

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Ранее 17 апреля сообщалось, что эксперты Организации по запрещению химического оружия прибыли в город Дума. Они должны оценить ситуацию на месте и проверить сведения о возможной химической атаке, сообщения о которой появились 6 апреля.

Ночью 14 апреля США, Великобритании и Франция нанесли совместный удар по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химическое оружие. Поводом послужило сообщение о его применении в Думе.

Город перешел под контроль сил президента Сирии Башара Асада 12 апреля. Ранее он контролировался боевиками группировки «Джейш аль-Ислам» и был последним оплотом террористов в регионе. В тот же день в Думе начала работать российская военная полиция.

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