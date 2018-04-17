Сирия дала экспертам ОЗХО обследовать сирийскую Думу

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) допущены в сирийский город Дума в Восточной Гуте. Об этом сообщило государственное телевидение Сирии, передает Reuters.

По его информации, специалисты уже прибыли в населенный пункт. В Сирию они приехали в минувшие выходные. Эксперты намерены оценить ситуацию на месте и собрать сведения о возможной химической атаке.

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Ночью 14 апреля США, Великобритании и Франция нанесли совместный удар по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химическое оружие. Поводом послужило сообщение о его применении 6 апреля в городе Дума — последнем неподконтрольном силам президента Сирии Башара Асада населенном пункте в Восточной Гуте.

Ответственность за произошедшее западные страны возложили на сирийских военных. ОЗХО информацию о химической атаке пока не подтвердила. Российская сторона считает, что применение химоружия было инсценировано спецслужбами Великобритании при возможном участии США.

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