Российские военные приглушили Думу

Российская военная полиция, патрулирующая сирийский город Дума в Восточной Гуте, получила устройства для блокировки связи. Фотографии снаряжения и транспорта патрульных опубликованы в Telegram-канале Directorate 4, который занимается мониторингом деятельности террористов.

В распоряжение военных предоставлены бронеавтомобили «Тайфун К-53949», оснащенные устройством создания помех связи РП-377ВМ1.

Согласно информации на сайте Борисоглебского приборостроительного завода, выпускающего устройства, вес такой системы без аккумулятора составляет 50 килограммов. Системы РП-377ВМ1 блокируют локальные линии радиосвязи и предназначены для борьбы с радиоуправляемыми бомбами. Оборудование может размещаться как на бронетехнике, так и в рюкзаке.

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Дума перешла под контроль сил президента Сирии Башара Асада 12 апреля. Ранее город контролировался боевиками группировки «Джейш аль-Ислам» и являлся последним оплотом террористов в регионе. В тот же день в Думе начала работать российская военная полиция.

Операция по освобождению Думы началась 6 апреля. Вскоре после ее начала повстанцы сообщили, что правительственные войска сбросили на город хлорную бомбу. Эта информация стала поводом для ракетного удара по территории Сирии, нанесенного силами США, Великобритании и Франции 14 апреля. Целями стали объекты, якобы задействованные в производстве химического оружия. Дамаск, а вместе с ним и Москва отрицают применение химоружия силами Асада и считают эти сведения провокацией.

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