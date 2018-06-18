В Сирии убиты свыше 50 военных Асада

В результате авиаудара на востоке Сирии погибли не менее 52 бойцов правительственной армии. Об этом сообщает находящийся в Лондоне Сирийский центр по мониторингу прав человека (SOHR), передает Deutsche Welle.

По сведениям источника, нападение на военных, поддерживающих сирийского президента Башара Асада, было совершено в Эль-Харра, юго-восточном районе города Абу-Кемаль, неподалеку от сирийско-иракской границы. Сообщается, что среди погибших — 30 иранских наемников.

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В SOHR впоследствии уточнили, что среди иностранных бойцов погибли около 40 человек, это число может возрасти.

Кто стоит за бомбардировкой, неизвестно. Возглавляемая США международная коалиция отрицает причастность к атаке.

8 июня сообщалось, что в результате авиаударов по контролируемой повстанцами и исламистскими группировками Идлиба погибли по меньшей мере 44 человека, включая 11 женщин и шестерых детей. Глава SOHR заявил, что «военные самолеты, скорее всего, были российскими».

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