В Сирии заявили о новых ударах коалиции США

Международная коалиция во главе с США нанесла удар по позициям сирийской армии к юго-востоку от города Абу-Камаль (провинция Дайр-эз-Заур). Об этом сообщило местное информационное агентство SANA со ссылкой на военные источники.

По данным издания, пострадали несколько человек, есть и погибшие.

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Пентагон опроверг эту информацию. «Это не удар США или коалиции», — заявил РИА Новости представитель американского военного ведомства Эдриан Ранкайн-Галлоуэй.

Ночью 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли совместный удар по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химическое оружие. Поводом послужило сообщение о его применении 6 апреля в городе Дума — последнем неподконтрольном силам президента Сирии Башара Асада населенном пункте в Восточной Гуте.

Ответственность за произошедшее западные страны возложили на сирийских военных. Российская сторона считает, что применение химоружия — провокация.

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