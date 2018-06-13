Россия ответила на обвинения США по Сирии

США демонстрируют политическое безрассудство, предъявляя обвинения пяти сотрудникам российской компании «Совфрахт» за поставки авиатоплива в Сирию. Об этом говорится в заявлении Департамента информации и печати МИД России.

«Топливо, доставку которого обеспечивал "Совфрахт", предназначалось для подразделений ВКС России, которые помогают бороться с террористическими группировками на сирийской земле», — указывается в сообщении.

В ведомстве добавили, что подобные обвинения со ссылкой на собственные санкции — «это возмутительная попытка распространить американские национальные законы далеко за пределы границ США». Кроме того, Вашингтон таким образом фактически поддерживает террористов, считают в МИД.

Материалы по теме Новая. Холодная. Твоя. Противостояние США и России перерастает в неявную войну

«Неразборчивость официального Вашингтона в средствах, назойливое желание навредить России вместо объединения усилий в противостоянии терроризму может дорого обойтись американскому народу, не раз пострадавшему от этого зла», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что американский Минюст предъявил обвинения Ивану Окорокову, Илье Логинову, Карену Степаняну, Алексею Конкову и Людмиле Шмелковой. Им вменяется в вину «сговор с целью обойти американские экономические санкции в отношении Сирии, а также осуществление денежных переводов в Сирию в долларах без получения на то разрешения Министерства финансов США».

Обвинения еще должны быть доказаны в суде. В случае признания виновными, ответчикам грозит до 25 лет тюрьмы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!