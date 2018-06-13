США обвинили пятерых россиян в поставке авиатоплива в Сирию

Министерство юстиции США предъявило обвинения пяти сотрудникам российской компании «Совфрахт» за поставки авиатоплива в Сирию в обход санкций Вашингтона в отношении САР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минюста.

Ивану Окорокову, Илье Логинову, Карену Степаняну, Алексею Конкову и Людмиле Шмелковой вменяется в вину «сговор с целью обойти американские экономические санкции в отношении Сирии, в также осуществление денежных переводов в Сирию в долларах без получения на то разрешения Министерства финансов США».

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Обвинение считает, что сотрудники «Совфрахта», используя подставные компании и поддельные судовые реестры, поставляли авиатопливо в Сирию с помощью танкеров российской компании «Транспетрочарт». Кроме того, они «осуществляли денежные переводы в долларах, прибегая к услугам американской финансовой системы».

Минюст отмечает, что эти обвинения еще должны быть доказаны в суде. В случае признания виновными, ответчикам грозит до 25 лет тюрьмы.

9 мая Вашингтон ввел новые санкции против ряда российских, иранских, северокорейских и китайских оборонных структур. Ограничения также коснулись некоторых организаций из Турции, Египта и ОАЭ.

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